«Зенит» второй год подряд проиграл в финале клубного чемпионата мира
Волейболисты казанского «Зенита» проиграли бразильскому «Сада Крузейро» в финале чемпионата мира среди клубных команд со счетом 0:3 (21:25, 23:25, 15:25).
Самым результативным игроком матча стал волейболист «Крузейро» Эвандро, набравший 14 очков. В составе «Зенита» 13 очков у Леона.
В групповой стадии этого турнира казанцы уже проигрывали
бразильскому коллективу со счетом 1:3 (20:25, 25:20,
24:26, 20:25).
Стоит отметить, в прошлом году эти команды также встречались в финале клубного чемпионата мира, тогда «Крузейро» обыграли российскую команду со счетом 3:1.
Клубный чемпионат мира
Финал
Крузейро (Белу-Оризонти, Бразилия) – Зенит (Казань, Россия) – 3:0 (25:21, 25:23, 25:15)
Крузейро: Вильям-К, Эвандро (14), Леал (13), Симон (7), Родриго (3), Исак (10) – стартовая шестёрка, Ногейра (либеро), Фернандо, Ренан, Леозиньо.
Зенит-Казань: Андерсон (5), Леон (13), Вольвич (3), Ащев-К, Бутько (1), Михайлов (10) – стартовая шестёрка, Вербов (либеро), Гуцалюк (1), Кобзарь, Сивожелез.
Очки – 75:59, подача – 5:5, атака – 56:55, блок – 4:2, ошибки – 26:28
Судья: Шаабан (Египет). Время матча: 1.15 (23+29+23).
23 октября. Бетин (Бразилия). «Дивино Брага». 6500 зрителей.