Нико Росберг: Я ехал на максимуме от старта до самого финиша
Пилот «Мерседес» Нико Росберг прокомментировал результаты
гран-при США.
31-летний немец финишировал вторым, уступив партнеру по команде
Льюису Хэмилтону.
«Я делал все возможное, чтобы вернуться в гонку после того, как
на старте меня обогнал Риккардо. Но очевидно, что сегодня я старался
минимизировать потери. Могу сказать вам, что я ехал на максимуме от старта до
самого финиша», - приводит слова Росберга Autosport.
Не смотря на второе место в гонке, Росберг сохранил лидерство в
личном зачете пилотов, имея в активе 331 очко. Хэмилтон, отставая на 26 очков, идет вторым.
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