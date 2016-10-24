Нико Росберг: Я ехал на максимуме от старта до самого финиша

Пилот «Мерседес» Нико Росберг прокомментировал результаты гран-при США.

31-летний немец финишировал вторым, уступив партнеру по команде Льюису Хэмилтону.

«Я делал все возможное, чтобы вернуться в гонку после того, как на старте меня обогнал Риккардо. Но очевидно, что сегодня я старался минимизировать потери. Могу сказать вам, что я ехал на максимуме от старта до самого финиша», - приводит слова Росберга Autosport.

Не смотря на второе место в гонке, Росберг сохранил лидерство в личном зачете пилотов, имея в активе 331 очко. Хэмилтон, отставая на 26 очков, идет вторым.