Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Зенит- : -Оренбург
Хоккей  Спартак- : -Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нико Росберг: Я ехал на максимуме от старта до самого финиша

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Мерседес» Нико Росберг прокомментировал результаты гран-при США.

31-летний немец финишировал вторым, уступив партнеру по команде Льюису Хэмилтону.

«Я делал все возможное, чтобы вернуться в гонку после того, как на старте меня обогнал Риккардо. Но очевидно, что сегодня я старался минимизировать потери. Могу сказать вам, что я ехал на максимуме от старта до самого финиша», - приводит слова Росберга Autosport.

Не смотря на второе место в гонке, Росберг сохранил лидерство в личном зачете пилотов, имея в активе 331 очко. Хэмилтон, отставая на 26 очков, идет вторым.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Даниил Квят: Я старался сделать всё возможное и атаковал до самого финишаРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свое выступление на гран-при США.Даниэль Риккардо: Гран-при США получился не очень интереснымПилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал результаты гран-при США.Квят поднялся на 11-е место благодаря штрафу МагнуссенаСтюарды гран-при США оштрафовали пилота «Рено» Кевина Магнусена на пять секунд за обгон за пределами трассы.Льюис Хэмилтон: В США я всегда удачно выступал и чувствовал себя, как домаБританский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после победы на гран-при США.Квят получил два штрафных балла за аварию с Пересом на гран-при СШАСтюарды Гран-при США наказали российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята двумя штрафными баллами за аварию с гонщиком из «Форс Индии» Серхио Пересом.Нико Хюлькенберг: Хорошо провел уик-энд, но сошел в первом круге гонкиНемецкий пилот «Форс Индии» Нико Хюлькенберг прокомментировал сход в первом круге на гран-при США.Хэмилтон выиграл Гран-при США, Квят – 12-йЗавершилась гонка на Гран-при США в Остине. Победу одержал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.Гран-при США. Гонка. ОнлайнВ воскресенье пройдет гонка 18-го этапа чемпионата мира по автоспорту в классе «Формула-1» - Гран-при США.Даниил Квят: Если в «Торо Россо» меня выбрали - значит, я достаточно хорошРоссийский пилот Даниил Квят прокомментировал продление своего контракта с командой «Торо Россо» на 2017 год.Кристиан Хорнер: Мы решили дать Квяту еще одну возможность сразиться с Сайнсом в «Торо Россо»Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал продление соглашения российского пилота Даниила Квята с «Торо Россо».Нико Росберг: При старте со второй позиции у меня будет хороший шансПилот команды «Мерседес» Нико Росберг поделился впечатлениями после квалификации Гран-при США. Напомним, что он занял второе место, уступив своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону.Льюис Хэмилтон: Это мой первый поул в США, я много лет пытался добиться этогоПилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после квалификации Гран-при США. Напомним, что он занял первое место.Себастьян Феттель: Этот сезон получился полезным и более успешным, чем предыдущийГонщик «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что у него нет разногласий с руководителем команды Маурицио Арривабене.Хэмилтон завоевал поул на Гран-при США, Квят – 13-йНа Гран-при США в Остине завершилась квалификация. Первое место на стартовой решетке завоевал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.Ферстаппен выиграл третью практику на Гран-при США, Квят – 14-йНа Гран-при США в Остине состоялась третья свободная практика. Лучшее время показал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.Квят остается в «Торо Россо». Карьера россиянина пошла на взлет?Квят остается в «Торо Россо». Карьера россиянина пошла на взлет?Motorsport сообщает – Даниил Квят продолжит карьеру в «Торо Россо» в сезоне-2017. «Советский спорт» задумался о трех главных вопросах о будуКвят продолжит выступать за «Торо Россо» в 2017 годуРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят сохранит за собой место в составе команды в следующем сезона, сообщает Motorsport.Росберг стал лучшим во второй практике Гран-при США, Квят – 15-йГонщик «Мерседеса» немец Нико Росберг показал лучшее время во второй свободной практике 18-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США, который проходит в Остине.Хэмилтон выиграл в первой практике Гран-при США. Квят - 9-йБританский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой практике Гран-при США.Льюис Хэмилтон: Второе место в сезоне приму, как мужчинаПилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что достойно примет второе место в личном зачете пилотов «Формулы-1».

Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Нико Росберг
Нико Росбергвсе новости
Гран-при США
Гран-при США
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости