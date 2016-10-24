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Александр Селихов: Ко мне из «Лацио» никто не обращался

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Голкипер «Амкара» Александр Селихов прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в 11-м туре РФПЛ, а также заявил, что из «Лацио» к нему никто не обращался.

 - Игра была интересной.У нас были хорошие моменты для взятия ворот, - приводит слова Селихова Sportbox. - «Краснодар» сильная, боевая команда, играющая в атакующий футбол, у них было явно больше шансов, чтобы победить. Но мы тоже могли сыграть вничью и даже выиграть. Приятно на таких аренах играть. Респект Галицкому за то, что он построил такой стадион.

- Вас действительно хотят видеть в «Лацио»?

- Я не знаю, ко мне никто не обращался.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что «Амкар» рассматривает предложение «Лацио» по вратарю Александру Селихову. По информации ITASportPress, спортивный директор римского клуба Игли Таре уже начал переговоры с российским клубом. За 22-летнего Селихова «Лацио» готов заплатить 7 миллионов евро.

В этом сезоне голкипер в 11 матчах чемпионата России пропустил шесть голов.

Матч

Краснодар - Амкар - 1:0 (1:0)

Голы

Газинский 45 (1:0).

Состав

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Калешин, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов (Мамаев, 84), Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаозиньо (Подберёзкин, 63), Ари (Окриашвили, 74)

Амкар: Селихов, Милькович, Зайцев, Джикия, Идову, Занев, Гол, Хурцидзе (Баланович, 46), Комолов (Йовичич, 46), Бодул, Салугин (Костюков, 70)

Предупреждения:

нет - Зайцев, 50

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

23 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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