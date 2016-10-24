Александр Селихов: Ко мне из «Лацио» никто не обращался
Голкипер «Амкара» Александр Селихов прокомментировал поражение
от «Краснодара» (0:1) в 11-м туре РФПЛ, а также заявил, что из «Лацио» к нему
никто не обращался.
- Игра была интересной.У нас были хорошие
моменты для взятия ворот, - приводит слова Селихова Sportbox. - «Краснодар»
сильная, боевая команда, играющая в атакующий футбол, у них было явно
больше шансов, чтобы победить. Но мы тоже могли сыграть вничью
и даже выиграть. Приятно на таких аренах играть. Респект Галицкому за
то, что он построил такой стадион.
- Вас действительно хотят
видеть в «Лацио»?
- Я не знаю, ко мне никто не обращался.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что «Амкар» рассматривает предложение «Лацио» по вратарю Александру Селихову. По информации ITASportPress, спортивный директор римского клуба Игли Таре уже начал переговоры с российским клубом. За 22-летнего Селихова «Лацио» готов заплатить 7 миллионов евро.
В этом сезоне голкипер в 11 матчах чемпионата России пропустил шесть голов.
Матч
Голы
Газинский 45 (1:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Калешин, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов (Мамаев, 84), Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаозиньо (Подберёзкин, 63), Ари (Окриашвили, 74)
Амкар: Селихов, Милькович, Зайцев, Джикия, Идову, Занев, Гол, Хурцидзе (Баланович, 46), Комолов (Йовичич, 46), Бодул, Салугин (Костюков, 70)
Предупреждения:
нет - Зайцев, 50
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
23 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция