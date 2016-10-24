Квят поднялся на 11-е место благодаря штрафу Магнуссена
Стюарды гран-при США оштрафовали пилота «Рено» Кевина Магнусена
на пять секунд за обгон за пределами трассы.
На последних кругах в Остине 24-летний датчанин обогнал Квята,
находясь за пределами трассы и не вернул позицию россиянину.
За этот инцидент стюарды 18-го этапа «королевских гонок»
прибавили к результату Магнусена пять секунд.
Таким образом, 22-летний россиянин опередил пилота французской
команды в итоговом протоколе на 0,7 секунды и поднялся с 12-го места на 11-е.
Напомним, что сам Квят за столкновение в 11-м повороте с Пересом получил два штрафных балла и теперь имеет семь из 12 возможных. Согласно регламенту, достигнув 12 штрафных баллов пилот будет вынужден пропустить один этап чемпионата.
Победу в Остине одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его партнер по команде Нико Росберг финишировал вторым. Замкнул тройку лидеров Даниэль Риккардо («Ред Булл»).