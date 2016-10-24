Даниэль Риккардо: Гран-при США получился не очень интересным

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал результаты гран-при США.

27-летний австралиец финишировал третьим, уступив только пилотам «Мерседес».

«Гонка получилась не очень интересной. Старт прошел почти по плану, все было нормально. Нашей целью было опередить пилотов «Мерседес». Мне удалось обогнать Росберга, что было здорово. До появления виртуальной машины безопасности я удерживал второе место. Но после этого Нико удалось выйти вперёд, что, конечно, расстраивает».

После 18-го этапа «королевских гонок» Риккардо расположился на третьем месте личного зачета, имея в активе 227 очков.