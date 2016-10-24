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Малхаз Асатиани: Надеюсь, что у «Локомотива» все наладится

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Бывший защитник столичного «Локомотива» и сборной Грузии  Малхаз Асатиани прокомментировал победу железнодорожников в матче с ЦСКА (1:0), который прошел в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Ничейная была игра. Обе команды старались не рисковать, надежно действовали в обороне, поэтому моментов создали не так уж много. Но игра все равно смотрелась, держала в напряжении до последних секунд. Настоящее дерби.

В желании, самоотдаче железнодорожники превзошли армейцев. Все-таки «Локомотиву» эта победа нужнее. Я сразу вспомнил, как в 2010 году при Семине мы тоже долго не могли выиграть. Потом матч с ЦСКА. Победили – 1:0, и черная полоса закончилась. Надеюсь, и сейчас у «Локомотива» все наладится», - сказал Асатиани.

После этой победы подопечные Юрия Семина набрали 12 очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице. Московские армейцы остались на третьем месте, имея в своем активе 21 очко.

Матч

Локомотив - ЦСКА - 1:0 (0:0)

Голы

Майкон 65 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Чорлука, Денисов В., Янбаев, Михалик (Н'Динга, 76), Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Траоре

Предупреждения:

Майкон, 84; Денисов И., 90 - Головин, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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