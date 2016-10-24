Малхаз Асатиани: Надеюсь, что у «Локомотива» все наладится
Бывший
защитник столичного «Локомотива» и сборной Грузии Малхаз Асатиани прокомментировал победу
железнодорожников в матче с ЦСКА (1:0), который прошел в рамках 11-го тура
чемпионата России.
«Ничейная была игра. Обе
команды старались не рисковать, надежно действовали в обороне, поэтому моментов
создали не так уж много. Но игра все равно смотрелась, держала в напряжении до
последних секунд. Настоящее дерби.
В желании, самоотдаче
железнодорожники превзошли армейцев. Все-таки «Локомотиву» эта победа
нужнее. Я сразу вспомнил, как в 2010 году при Семине мы тоже долго не могли
выиграть. Потом матч с ЦСКА. Победили – 1:0, и черная полоса закончилась.
Надеюсь, и сейчас у «Локомотива» все наладится», - сказал Асатиани.
После этой победы подопечные Юрия Семина набрали 12 очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице. Московские армейцы остались на третьем месте, имея в своем активе 21 очко.
Матч
Голы
Майкон 65 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Денисов В., Янбаев, Михалик (Н'Динга, 76), Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Траоре
Предупреждения:
Майкон, 84; Денисов И., 90 - Головин, 72
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция