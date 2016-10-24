Даниил Квят: Я старался сделать всё возможное и атаковал до самого финиша
Российский пилот «Торо Россо»
Даниил Квят прокомментировал свое выступление на гран-при США.
«Довольно тяжелый день для меня. Я
хорошо стартовал, но из-за инцидента с Серхио Пересом, произошедшего на первом
круге, и получения 10-секудного штрафа нам пришлось перейти на тактику одного
пит-стопа.
Это
испортило мне гонку, было не так просто заставить работать эту стратегию. Но я
постарался сделать всё возможное и атаковал до самого финиша. Очень жаль, что
мы лишились возможности побороться за очки», - сказал Квят.
Напомним, 22-летний россиянин в
гонке стал 12-м, но Кевин Магнуссен, финишировавший 11-м, был наказ стюардами 18-го
этапа «больших призов» за обгон за пределами трассы пятисекундным штрафом, что
позволило Квяту опередить пилота «Рено» в итоговом протоколе на 0,7 секунды и
подняться с 12-го места на 11-е.
Отметим, что сам
Квят за столкновение в 11-м повороте с Пересом получил два штрафных балла и
теперь имеет семь из 12 возможных. Согласно регламенту, достигнув 12 штрафных
баллов пилот будет вынужден пропустить один этап чемпионата.
За три гонки до конца сезона
россиянин расположился на 14-й строчке личного зачета, имея в активе 25 очков.