Даниил Квят: Я старался сделать всё возможное и атаковал до самого финиша

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свое выступление на гран-при США.

«Довольно тяжелый день для меня. Я хорошо стартовал, но из-за инцидента с Серхио Пересом, произошедшего на первом круге, и получения 10-секудного штрафа нам пришлось перейти на тактику одного пит-стопа.

Это испортило мне гонку, было не так просто заставить работать эту стратегию. Но я постарался сделать всё возможное и атаковал до самого финиша. Очень жаль, что мы лишились возможности побороться за очки», - сказал Квят.

Напомним, 22-летний россиянин в гонке стал 12-м, но Кевин Магнуссен, финишировавший 11-м, был наказ стюардами 18-го этапа «больших призов» за обгон за пределами трассы пятисекундным штрафом, что позволило Квяту опередить пилота «Рено» в итоговом протоколе на 0,7 секунды и подняться с 12-го места на 11-е.

Отметим, что сам Квят за столкновение в 11-м повороте с Пересом получил два штрафных балла и теперь имеет семь из 12 возможных. Согласно регламенту, достигнув 12 штрафных баллов пилот будет вынужден пропустить один этап чемпионата.

За три гонки до конца сезона россиянин расположился на 14-й строчке личного зачета, имея в активе 25 очков.