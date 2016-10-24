Александр Бубнов: «Оренбург» может потрепать нервы «Зениту»
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от
предстоящего матча 11-го тура, в котором «Зенит» дома сыграет с «Оренбургом».
«Фаворит играет на своём поле, и особых сомнений
успех «Зенита» не вызывает. Но «Оренбургу» придала силы первая победа
в премьер-лиге. Не исключаю, что гости могут потрепать нервы команде
Луческу, даже забить, но вряд ли отобрать очки. Прогноз: 2:0», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, матч между этими командами состоится сегодня, 24 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.
Матч
Место и дата
24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция
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