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Александр Бубнов: «Оренбург» может потрепать нервы «Зениту»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура, в котором «Зенит» дома сыграет с «Оренбургом».

«Фаворит играет на своём поле, и особых сомнений успех «Зенита» не вызывает. Но «Оренбургу» придала силы первая победа в премьер-лиге. Не исключаю, что гости могут потрепать нервы команде Луческу, даже забить, но вряд ли отобрать очки. Прогноз: 2:0», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, матч между этими командами состоится сегодня, 24 октября  и начнется в 19:30 по московскому времени.

Матч

Зенит - Оренбург

Место и дата

24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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