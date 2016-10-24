Александр Бубнов: «Оренбург» может потрепать нервы «Зениту»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура, в котором «Зенит» дома сыграет с «Оренбургом».

«Фаворит играет на своём поле, и особых сомнений успех «Зенита» не вызывает. Но «Оренбургу» придала силы первая победа в премьер-лиге. Не исключаю, что гости могут потрепать нервы команде Луческу, даже забить, но вряд ли отобрать очки. Прогноз: 2:0», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, матч между этими командами состоится сегодня, 24 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.