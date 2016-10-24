«Айлендерс» дома обыграл «Миннесоту», Кулемин очков не набрал

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Миннесоту».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра», завершилась со счетом 6:3.

В составе хозяев дублем отметился Джон Таварес и по шайбе забросили Кэлвин де Хаан. Джони Бойчак, Алан Куин и Томас Хики. У гостей дубль оформил Зак Паризе и один раз отличился Нино Нидеррайтер.

Российский Нападающий «Айлендерс» Николай Кулёмин провёл на льду 13 минут и окончил матч с нулевым показателем полезности.

В следующем матче регулярного чемпионата «Айлендерс» 27 октября примет «Монреаль» (02:00 мск), а «Миннесота» днем ранее на выезде сыграет с «Бостоном» (02:00 мск).