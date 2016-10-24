«Айлендерс» дома обыграл «Миннесоту», Кулемин очков не набрал
Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче
регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Миннесоту».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены
«Барклайс Центра», завершилась со счетом 6:3.
В составе
хозяев дублем отметился Джон Таварес и по шайбе забросили Кэлвин де Хаан. Джони
Бойчак, Алан Куин и Томас Хики. У гостей дубль оформил Зак Паризе и один раз
отличился Нино Нидеррайтер.
Российский Нападающий «Айлендерс» Николай Кулёмин
провёл на льду 13 минут и окончил матч с нулевым
показателем полезности.
В следующем матче регулярного чемпионата «Айлендерс» 27 октября примет «Монреаль» (02:00 мск), а «Миннесота» днем ранее на выезде сыграет с «Бостоном» (02:00 мск).
Матч
Айлендерс - Миннесота - 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)
Голы:
Паризе (Дамба), 21:15 (0:1). Таварес (Чимера, Бэйли), 24:23 (1:1). Де Хаан (Строум, Бьювилье), 24:57 (2:1). Бойчук (Строум), 27:31 (3:1). Паризе (Койву, Гранлунд), 32:37 (3:2). Куин (Бьювилье), 46:29 (4:2). Хики (Таварес), 48:35 (5:2). Нидеррайтер (Стаал, Бродин), 57:12 (5:3). Таварес (Лэдд), 58:17 (6:3).
Место и дата
24 октября 01:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция