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«Айлендерс» дома обыграл «Миннесоту», Кулемин очков не набрал

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Миннесоту».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра», завершилась со счетом 6:3.

В составе хозяев дублем отметился Джон Таварес и по шайбе забросили Кэлвин де Хаан. Джони Бойчак, Алан Куин и Томас Хики. У гостей дубль оформил Зак Паризе и один раз отличился Нино Нидеррайтер.

Российский Нападающий «Айлендерс» Николай Кулёмин провёл на льду 13 минут и окончил матч с нулевым показателем полезности.

В следующем матче регулярного чемпионата «Айлендерс» 27 октября примет «Монреаль» (02:00 мск), а «Миннесота» днем ранее на выезде сыграет с «Бостоном» (02:00 мск).

Матч

Айлендерс - Миннесота - 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)

Голы:

Паризе (Дамба), 21:15 (0:1). Таварес (Чимера, Бэйли), 24:23 (1:1). Де Хаан (Строум, Бьювилье), 24:57 (2:1). Бойчук (Строум), 27:31 (3:1). Паризе (Койву, Гранлунд), 32:37 (3:2). Куин (Бьювилье), 46:29 (4:2). Хики (Таварес), 48:35 (5:2). Нидеррайтер (Стаал, Бродин), 57:12 (5:3). Таварес (Лэдд), 58:17 (6:3).

Место и дата

24 октября 01:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

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