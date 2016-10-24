Себастьян Феттель: Если бы не машина безопасности, то могли бы подняться на подиум

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свое вступление на гран-при США.

«Думаю, у нас была хорошая гонка. Мы чуть раньше перешли на медиум, чтобы ответить на пит-стоп Макса, но через круг или два начался режим виртуальной машины безопасности. Это было не самое лучшее развитие событий. Если бы не это, то мы могли бы подняться на подиум.

Но, как бы то ни было, гонка получилась лучше квалификации в плане конкурентоспособности», - приводит слова Феттеля Motorsport.com.

Напомним, 29-летний немец в Остине пришел к финишу четвертым.

За три гонки до конца сезона Феттель расположился на четвертом месте личного зачета, имея в активе 177 очков.