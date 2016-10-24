Гари Невилл: В матче с «Челси» казалось, что «МЮ» не команда Жозе Моуриньо
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что ожидал больше от «красных дьяволов» на старте сезона.
«Будучи фанатом «Юнайтед», я встревожен. Я думал, что «Манчестер Юнайтед» будет лучше выглядеть на старте сезона. Возможно, я ожидал, что Моуриньо произведет больший эффект, но сегодня казалось, что это не команда Жозе Моуриньо вовсе».
«Он должен поработать с футболистами, он должен заставить их играть гораздо лучше. Он не сможет поменять состав в следующие три месяца, но и сделать это в январе будет сложно», - сказал Невилл.
Напомним, Челси» разгромил «Манчестер Юнайтед» (4:0) в матче девятого тура чемпионата Англии.
«МЮ», имея 14 очков расположился на седьмом месте турнирной таблицы английской премьер-лиги.
Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 4:0 (2:0)
Голы
Педро 2 (1:0). Кэйхилл 21 (2:0). Азар 61 (3:0). Канте 70 (4:0).
Состав
Челси: Куртуа, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Луиз, Азар (Виллиан, 77), Мозес, Канте, Матич, Коста (Батшуайи, 78), Педро (Чалоба, 72)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи (Рохо, 52), Смоллинг, Блинд, Феллайни (Мата, 46), Валенсия, Лингард (Марсьяль, 65), Эррера, Погба, Рэшфорд, Ибрагимович
Предупреждения:
Педро, 2; Луиз, 41; Алонсо, 66 - Байи, 29; Погба, 75
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
23 октября 18:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция