Гари Невилл: В матче с «Челси» казалось, что «МЮ» не команда Жозе Моуриньо

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что ожидал больше от «красных дьяволов» на старте сезона.

«Будучи фанатом «Юнайтед», я встревожен. Я думал, что «Манчестер Юнайтед» будет лучше выглядеть на старте сезона. Возможно, я ожидал, что Моуриньо произведет больший эффект, но сегодня казалось, что это не команда Жозе Моуриньо вовсе».

«Он должен поработать с футболистами, он должен заставить их играть гораздо лучше. Он не сможет поменять состав в следующие три месяца, но и сделать это в январе будет сложно», - сказал Невилл.

Напомним, Челси» разгромил «Манчестер Юнайтед» (4:0) в матче девятого тура чемпионата Англии.

«МЮ», имея 14 очков расположился на седьмом месте турнирной таблицы английской премьер-лиги.