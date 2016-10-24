Ромен Грожан: Здорово, что нам удалось добыть очки перед домашней публикой

Пилот американской команды «Хаас» Ромен Грожан прокомментировал результаты гран-при США.

«Сегодня все прошло вовсе не так плохо. Да, первый круг получился довольно хаотичным, но я избежал всех горячих точек. Затем мы сделали ставку на агрессивную стратегию. Для команды важно было завершить эту гонку. Здорово, что нам удалось добыть очки перед домашней публикой», - цитирует Грожана Autosport.

В Остине 30-летний француз финишировал десятым.

За три гонки до конца сезона Грожан с 29-ю очками расположился на 13-м месте, опережая российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята на четыре очка.