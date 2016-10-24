Ромен Грожан: Здорово, что нам удалось добыть очки перед домашней публикой
Пилот американской команды «Хаас» Ромен Грожан прокомментировал
результаты гран-при США.
«Сегодня все прошло вовсе не так
плохо. Да, первый круг получился довольно хаотичным, но я избежал всех горячих
точек. Затем мы сделали ставку на агрессивную стратегию. Для команды важно было
завершить эту гонку. Здорово, что нам удалось добыть очки перед домашней
публикой», - цитирует Грожана Autosport.
В Остине 30-летний француз
финишировал десятым.
За три гонки до конца сезона
Грожан с 29-ю очками расположился на 13-м месте, опережая российского пилота «Торо
Россо» Даниила Квята на четыре очка.
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