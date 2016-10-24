Серхио Перес: Квят допустил ошибку и не контролировал себя
Мексиканский пилот «Форс Индии» Серхио Перес рассказал
об аварии с российским гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом в 11-м повороте
гран-при США.
«Восьмое место – неплохой
результат, если брать во внимание тот факт, что случилось на первом круге гонки.
На торможении в 11-м повороте Квят сильно въехал в заднюю часть моей машины. Он
допустил ошибку и не контролировал себя.
После
контакта я оказался на последнем месте, а машина понесла повреждения. Мне было
трудно наверстывать упущенное, но шаг за шагом мы смогли вернуться в очковую
зону. Могу сказать, что в таких обстоятельствах
я рад завоевать четыре очка и подняться на седьмое место в общем зачете. Очки,
добытые в сложных ситуациях, важны вдвойне», - сказал Перес.
Квят за столкновение с Пересом получил два
штрафных балла и теперь имеет семь из 12 возможных. Согласно регламенту,
достигнув 12 штрафных баллов пилот будет вынужден пропустить один этап
чемпионата.
Напомним, за три гонки до конца сезона 26-летний мексиканец
расположился на седьмом месте, имея в активе 84 очка.