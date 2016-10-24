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Серхио Перес: Квят допустил ошибку и не контролировал себя

Источник:  AutosportКомментарии

Мексиканский пилот «Форс Индии» Серхио Перес рассказал об аварии с российским гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом в 11-м повороте гран-при США.

«Восьмое место – неплохой результат, если брать во внимание тот факт, что случилось на первом круге гонки. На торможении в 11-м повороте Квят сильно въехал в заднюю часть моей машины. Он допустил ошибку и не контролировал себя.

После контакта я оказался на последнем месте, а машина понесла повреждения. Мне было трудно наверстывать упущенное, но шаг за шагом мы смогли вернуться в очковую зону. Могу сказать, что в таких обстоятельствах я рад завоевать четыре очка и подняться на седьмое место в общем зачете. Очки, добытые в сложных ситуациях, важны вдвойне», - сказал Перес.

Квят за столкновение с Пересом получил два штрафных балла и теперь имеет семь из 12 возможных. Согласно регламенту, достигнув 12 штрафных баллов пилот будет вынужден пропустить один этап чемпионата.

Напомним, за три гонки до конца сезона 26-летний мексиканец расположился на седьмом месте, имея в активе 84 очка. 

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