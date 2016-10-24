В Уругвае матч прерван из-за огнестрельного ранения мужчины в туалете стадиона
Матч чемпионата Уругвая между «Пеньяролем» и «Рампла Хуниорс»
прерван из-за огнестрельного ранения мужчины в туалете стадиона, сообщает Goal.com.
Мужчина с огнестрельными ранениями руки и ноги был доставлен в
местную больницу.
По информации полицейских, стрельба началась из-за ссоры болельщиков команды хозяев поля, связанных с торговлей наркотиков.
При счете 1:0 в пользу гостей, арбитр встречи принял
решение прервать матч до выяснения обстоятельств.
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