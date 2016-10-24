В Уругвае матч прерван из-за огнестрельного ранения мужчины в туалете стадиона

Директор по стратегии и развитию РФПЛ: Надеемся, что за 3-5 лет средняя посещаемость вырастет до 25 тысяч

Директор по стратегии и развитию РФПЛ Евгений Савин рассказал о мерах, которые будут предприняты с целью увеличения средней посещаемости матчей чемпионата.