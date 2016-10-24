Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком года в Европе

Полузащитник «Баварии» и сборной Португалии Ренату Саншеш признан лучшим молодым футболистом года в Европе.

19-летний португалец получит награду Golden Boy сегодня, 24 октября в Монте-Карло.

Саншеш минувшим летом стал игроком «Баварии», перейдя из «Бенфики» за 35 миллионов евро. В составе национальной сборной стал чемпионом Европы во Франции, отметившись одним забитым мячом в четвертьфинале против команды Польши (1:1 - 6:5 по пенальти).

Напомни, эта награда вручается газетой Tuttosport лучшему молодому футболисту (до 21 года) Европы, который должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. Победитель выбирается путем голосования 30 журналистов из ведущих европейских СМИ.

Ранее обладателями этой премии становились:

2015 год – Антони Марсьяль (Франция)

2014 год - Рахим Стерлинг (Англия)

2013 год - Поль Погба (Франция)

2012 год - Иско (Испания)

2011 год - Марио Гетце (Германия)

2010 год - Марио Балотелли (Италия)

2009 год - Алешандре Пато (Бразилия)

2008 год - Андерсон (Бразилия)

2007 год - Серхио Агуэро (Аргентина)

2006 год - Сеск Фабрегас (Испания)

2005 год - Лионель Месси (Аргентина)

2004 год - Уэйн Руни (Англия)

2003 год - Рафаэл ван дер Ваарт (Голландия)