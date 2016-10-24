Информаторы WADA Степановы получили грант и работу в МОК

Информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы получили от МОК финансовый грант и должность в комитете.

На встрече с президентом МОК Томасом Бахом было принято решение назначить бывшего сотрудника РУСАДА Виталия Степанова консультантом МОК по допинговым делам и защите чистых спортсменов. Его жена, российская легкоатлетка Юлия Степанова, получила грант от МОК. Степанова сможет использовать полученные средства для тренировок.

- Мы очень рады, что у нас появился шанс продолжить бороться с допингом. Мы благодарны МОК за эту возможность. Мы хотели показать всем спортсменам, что нужно бороться с допингом, и международные спортивные организации будут поддерживать спортсменов, которые хотят сделать спорт чище и справедливее. Мы будем продолжать бороться с допингом любыми возможными способами. Мы рады, что МОК нас в этом поддерживает, - цитирует Степанова Inside the games.

Напомним, Юлия Степанова и ее муж Виталий Степанов выступили главными информаторами WADA и немецкого телеканала ARD, который выпустил нашумевшую серию фильмов о допинговой системе в российской легкой атлетике. Результатом расследования стала приостановка членства ВФЛА в IAAF. Таким образом, российские легкоатлеты не получили допуск на Олимпиаду-2016.

В данный момент чета Степановых проживает в Соединенных Штатах.



