Максим Ковтун: На Гран-при «Скейт Америка» катался в свое удовольствие

Российский фигурист Максим Ковтун прокомментировал свое выступление на этапе Гран-при «Скейт Америка», где он занял 7-е место.

- В произвольной программе не так много думал, не забивал себе голову лишним, катался в свое удовольствие, для публики. Наверное, так и надо катать программы все время. Что произошло в короткой? Я сорвал тулуп, и затем поплыла вся программа. К сожалению, такие вещи со мной до сих пор происходят, но я нацелен исправить, найти решение этой проблемы. Хотя перед этими соревнованиями я каждый день катал программы целиком. Через раз чисто. Но если тренер говорит, что этого недостаточно, то я склонен верить. Значит, помимо целиковых прокатов, нужно еще напрыгивать четверные, чтобы срабатывал автомат, если по каким-то причинам я буду не в себе.

Я катался первым, а первому сложно получить максимальные баллы. Но я катался в удовольствие, для своих близких, родных и болельщиков, - цитирует Ковтуна официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, что победу на Гран-при США одержал японский спортсмен Шома Уно. Второе место занял американец Джейсон Браун. Еще один представитель США Адам Риппон замкнул тройку.

Россиянин Сергей Воронов в итоговой классификации расположился на четвертой строчке, а Максим Ковтун стал седьмым (230,75).