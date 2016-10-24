Роман Широков: Если будут предложения из РФПЛ, я готов рассмотреть

Бывший капитан сборной России Роман Широков сообщил, что президент «Урала» Григорий Иванов предложил ему стать игроком команды ближайшей зимой.

- Если что-то предложат из РФПЛ, то я готов рассмотреть. Можно и далеко. Важно, кто при этом будет тренером. Кстати, меня приглашал президент «Урала» Григорий Иванов. На конференции РФС подошёл, говорит: «Давай к нам зимой». Я отшутился. Сказал, что не поеду, раз им запретили играть в манеже. Иванов сказал: «Если ты приедешь, то нам разрешат». Говорите, надо ехать? Если задачи, тренер будут… Хотя, конечно, тут сын, семья, надо уроки делать.

Есть ли у меня желание играть? Решать какие-то задачи – да. Поскольку таких предложений у меня не было - я закончил карьеру. Но вдруг еще появятся?» - цитирует Широкова «Чемпионат».

Напомним, 35-летний Широков завершил игровую карьеру в июле 2016 года. Полузащитник выступал за ЦСКА, «Торпедо-ЗИЛ», «Буревестник», «Истру», «Видное», «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит» и «Спартак». За национальную команду Широков провел 56 матчей и забил 13 мячей.