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«Ростов» предложит Джанаеву новый контракт на улучшенных условиях

Источник:  «Известия»Комментарии

«Ростов» заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с вратарем сборной России Сосланом Джанаевым, сообщают «Известия».

Контракт 29-летнего футболиста с донской командой заканчивается летом 2017 года, и руководство клуба намерено приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить игрока в своем составе. 

По информации «Известий», ростовчане рассчитывают продлить договор с Джанаевым как минимум на два сезона, а также готовы пересмотреть финансовые условия его действующего соглашения в лучшую сторону. 

- «Ростов» ведет активную работу в направлении сохранения в команде своих главных лидеров, - рассказал «Известиям» источник в донском клубе. - Сослан Джанаев - безоговорочный первый номер в команде, настоящий лидер как на поле, так и за его пределами, и продление контракта с этим футболистом является первостепенной задачей для руководства. Сам Джанаев не прочь продолжить карьеру в «Ростове», однако его окончательное решение во многом будет зависеть от позиций в клубе Курбана Бердыева. Если будет уверенность в том, что туркменский специалист, на сегодня совмещающий должности вице-президента и тренера «Ростова», останется в команде на длительный срок, то Джанаев без каких-либо раздумий подпишет новый контракт с клубом.

Джанаев выступает за «Ростов» с лета 2014 года. Всего за дончан он провел 47 матчей в различных турнирах, пропустив в них 43 мяча.

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