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Леон и Вольвич вошли в символическую сборную клубного чемпионата мира

Источник:  FIVBКомментарии

Волейболисты казанского «Зенита» доигровщик Вильфредо Леон и блокирующий Артем Вольвич вошли в символическую сборную клубного чемпионата мира, сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола.

Еще в сборную лучших игроков турнира вошли диагональный Эвандро Гуэрра («Сада Крузейро»), блокирующий Пабло Крер («Боливар»), доигровщик Йоанди Леал («Сада Крузейро»), либеро Серхио Ногейра («Сада Крузейро»), связующий Симоне Джаннелли («Трентино»). 

Вчера волейболисты казанского «Зенита» проиграли бразильскому «Сада Крузейро» в финале чемпионата мира среди клубных команд со счетом 0:3 (21:25, 23:25, 15:25). Самым результативным игроком матча стал волейболист «Крузейро» Эвандро, набравший 14 очков. В составе «Зенита» 13 очков у Леона. В прошлом году эти команды также встречались в финале клубного чемпионата мира, тогда «Крузейро» обыграли российскую команду со счетом 3:1. 

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