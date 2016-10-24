Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Зенит- : -Оренбург
Хоккей  Спартак- : -Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Воронов: Доволен своим выступлением на Гран-при «Скейт Америка»

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Российский фигурист Сергей Воронов прокомментировал свое выступление на этапе Гран-при «Скейт Америка», где он занял четвертое место. 

- Этап «Скейт Америка» никогда не был легким турниром, но не будем углубляться в детали. Если серьезно, то здесь был сильный состав, и все ребята катались достойно. Не было таких, которые бы развалились полностью. Я сделал то, что умею, показал элементы в хорошем виде. Это результат работы, то, что я многое терплю. На тренировках не всегда все получается и сложно бывает временами. Да и часто люди мне напоминают про мой возраст. Но что об этом говорить! Шажочек сделан, идем дальше. Увидимся в Пекине, снова поговорим…

Конечно, я доволен сегодняшним выступлением. Как я могу быть недоволен? Для себя я набрал много. Да, я четвертый. К сожалению, мне не удалось занять место в тройке. Но я знал, что тут будет тяжело. Да и в короткой программе допустил грубую ошибку. Не было бы ее, был бы ближе. Что есть, то есть. Но я сумел обойти бронзового призера чемпионата мира, который владеет сколькими четверными? И этим горжусь. Горжусь, что обошел Бояна (Цзиня). Да, он, конечно, сам неважно прокатался. Не спорю. Но это факт, - цитирует Воронова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. 

Напомним, что победу на Гран-при США одержал японский спортсмен Шома Уно. Второе место занял американец Джейсон Браун. Еще один представитель США Адам Риппон замкнул тройку. Россиянин Сергей Воронов в итоговой классификации расположился на четвертой строчке, а Максим Ковтун стал седьмым. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Японец Уно победил на Гран-при США, Воронов – 4-й, Ковтун – 7-йНа этапе Гран-при по фигурному катанию в Чикаго (США) завершились соревнования мужчин в одиночном катании. Победу одержал японский спортсмен Шома Уно.Японец Уно лидирует после короткой программы на Гран-при США, Воронов – 5-й, Ковтун – 10-йНа Гран-при США по фигурному катанию в Чикаго завершилась короткая программа у мужчин-одиночников. Лидирует представитель Японии Шома Уно.Сегодня стартует первый этап «Гран-при» Skate AmericaСегодня в Чикаго стартует Skate America – первый этап «Гран-при» в сезоне 2016/2017.Луч в тумане. Чего ждать от россиян на первом этапе «Гран-при»Луч в тумане. Чего ждать от россиян на первом этапе «Гран-при»В ночь с пятницы на субботу в Чикаго турниром «Скейт Америка» стартует серия «Гран-при». Sovsport.ru анализирует шансы наших фигуристов.Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео)Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео)Ханю опять идет на рекорды, Вирчу и Мойр вновь в строю, Медведева и Погорилая покоряют Японию: «Скейт-парад» возвращается на Sovsport.ru.«Я поступил как скотина»«Я поступил как скотина»Sovsport.ru – о переходе Максима Ковтуна от Елены Буяновой к Инне Гончаренко, а также еще о трех трансферах межсезонья, состоявшихся ранее.Медведева установила мировой рекорд в произвольной программе на командном Кубке мираСборная Северной Америки выиграла командный Кубок мира по фигурному катанию, соревновательная программа которого завершилась в американском Спокане.Медведева, Радионова и Ковтун представят Россию на командном Кубке мираСтал известен состав сборной России по фигурному катанию на командный Кубок мира-2016.Елизавета Туктамышева: В этом сезоне каждый раз мешают какие-то травмыЧемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о своей физической форме и поделилась планами на окончание сезона.Хрустальным здесь не место? Почему группу Тутберидзе покинули еще два фигуристаХрустальным здесь не место? Почему группу Тутберидзе покинули еще два фигуристаВслед за Юлией Липницкой от Этери Тутберидзе ушли Адьян Питкеев и Сергей Воронов. Обозреватель Sovsport.ru рассуждает о причинах.Питкеев и Воронов ушли из группы ТутберидзеРоссийские фигуристы Адьян Питкеев и Сергей Воронов покинули группу Этери Тутберидзе. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.Федерация фигурного катания на коньках России подтвердила уход Питкеева и Воронова от ТутберидзеФедерация фигурного катания на коньках России подтвердила, что Адьян Питкеев и Сергей Воронов покинули группу Этери Тутберидзе.Артур Дмитриев победил в Финале Кубка России в СаранскеАртур Дмитриев стал победителем Финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске.Максим Ковтун выиграл чемпионат России по фигурному катаниюЕкатеринбургский фигурист Максим Ковтун стал чемпионом России в мужском одиночном катании 2015 года.Сергей Воронов: Мне в некоторой степени стыдно, что оказался во второй разминкеДвукратный чемпион России Сергей Воронов после произвольной программы на чемпионате России в Екатеринбурге объяснил, почему решил вернуться к программе прошлого сезона.Сергей Воронов: Тройной аксель меня сильно подвел. Но не собираюсь опускать рукиДвукратный чемпион России Сергей Воронов оценил прокат короткой программы на чемпионате России в Екатеринбурге.Воронов вернулся к старой произвольной программеФигурист Сергей Воронов сообщил, что пока решил отказаться от новой произвольной программы, поставленной для него канадцем Джеффри Баттлом.Воронов занял третье место на турнире в ДортмундеРоссийский фигурист Сергей Воронов занял третье место на международном турнире в Дортмунде.Скромность – порок. Как хорошее человеческое качество может мешать фигуристуСкромность – порок. Как хорошее человеческое качество может мешать фигуристуАдьян Питкеев выиграл серебро московского этапа Гран-при, справившись со всеми соперниками, кроме чемпиона мира и своей застенчивости.Сергей Воронов: Рад, что пошел на два каскадаДвукратный призер чемпионата мира Сергей Воронов оценил свое выступление на пятом этапе Гран-при «Кубок Ростелеком» в Москве.

Сергей Воронов
Сергей Вороноввсе новости