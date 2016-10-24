Сергей Воронов: Доволен своим выступлением на Гран-при «Скейт Америка»

Российский фигурист Сергей Воронов прокомментировал свое выступление на этапе Гран-при «Скейт Америка», где он занял четвертое место.

- Этап «Скейт Америка» никогда не был легким турниром, но не будем углубляться в детали. Если серьезно, то здесь был сильный состав, и все ребята катались достойно. Не было таких, которые бы развалились полностью. Я сделал то, что умею, показал элементы в хорошем виде. Это результат работы, то, что я многое терплю. На тренировках не всегда все получается и сложно бывает временами. Да и часто люди мне напоминают про мой возраст. Но что об этом говорить! Шажочек сделан, идем дальше. Увидимся в Пекине, снова поговорим…

Конечно, я доволен сегодняшним выступлением. Как я могу быть недоволен? Для себя я набрал много. Да, я четвертый. К сожалению, мне не удалось занять место в тройке. Но я знал, что тут будет тяжело. Да и в короткой программе допустил грубую ошибку. Не было бы ее, был бы ближе. Что есть, то есть. Но я сумел обойти бронзового призера чемпионата мира, который владеет сколькими четверными? И этим горжусь. Горжусь, что обошел Бояна (Цзиня). Да, он, конечно, сам неважно прокатался. Не спорю. Но это факт, - цитирует Воронова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, что победу на Гран-при США одержал японский спортсмен Шома Уно. Второе место занял американец Джейсон Браун. Еще один представитель США Адам Риппон замкнул тройку. Россиянин Сергей Воронов в итоговой классификации расположился на четвертой строчке, а Максим Ковтун стал седьмым.