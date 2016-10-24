Шейн Карвин: Я согласился на бой против Емельяненко. Теперь решать ему
Американский боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC в тяжелом весе Шейн Карвин принял предложение провести бой против россиянина Федора Емельяненко. Об этом Карвин объявил в своем аккаунте в твиттере после публикации фотографии перчаток японского организации Rizin FF.
«Я принял предложение провести бой против Емельяненко две недели назад. Теперь решать ему.», - написал Карвин.
Карвин последний бой провел в июне 2011 года, проиграв единогласным решением судей экс-чемпиону UFC в тяжелой весовой категории Джуниору дос Сантосу.
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