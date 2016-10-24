Шарапова исключена из рейтинга WTA
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова исключена из обновленного рейтинга WTA, опубликованного на официальном сайте организации.
На прошлой неделе россиянка, отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония, занимала 93-е место в рейтинге.
В первой десятке изменений не произошло. Немка Анжелика Кербер по-прежнему лидирует в рейтинге, американка Серена Уильямс занимает второе место, тройку замыкает Агнешка Радванска. Россиянка Светлана Кузнецова осталась на девятой строчке рейтинга.
Рейтинг WTA
Версия от 24 октября
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) - 8000 очков,
2 (2). Серена Уильямс (США) - 7050,
3 (3). Агнешка Радванска (Польша) - 4975,
4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 4728,
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 4100,
6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 3736,
7 (7). Мэдисон Киз (США) - 3637,
8 (8). Доминика Цибулкова (Словакия) - 3625,
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 3490,
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) - 3455,
...19 (19). Елена Веснина (Россия) - 2094,
...26 (24). Дарья Касаткина (Россия) - 1630,
...27 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1620,
...30 (35). Екатерина Макарова (Россия) - 1530,
...94 (93). Ирина Хромачева (Россия) - 695