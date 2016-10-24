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Шарапова исключена из рейтинга WTA

Источник:  WTAКомментарии

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова исключена из обновленного рейтинга WTA, опубликованного на официальном сайте организации.

На прошлой неделе россиянка, отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония, занимала 93-е место в рейтинге. 

В первой десятке изменений не произошло. Немка Анжелика Кербер по-прежнему лидирует в рейтинге, американка Серена Уильямс занимает второе место, тройку замыкает Агнешка Радванска. Россиянка Светлана Кузнецова осталась на девятой строчке рейтинга.

Рейтинг WTA
Версия от 24 октября

1 (1). Анжелика Кербер (Германия) - 8000 очков,

2 (2). Серена Уильямс (США) - 7050,

3 (3). Агнешка Радванска (Польша) - 4975,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 4728,

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 4100,

6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 3736,

7 (7). Мэдисон Киз (США) - 3637,

8 (8). Доминика Цибулкова (Словакия) - 3625,

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 3490,

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) - 3455,

...19 (19). Елена Веснина (Россия) - 2094,

...26 (24). Дарья Касаткина (Россия) - 1630,

...27 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1620,

...30 (35). Екатерина Макарова (Россия) - 1530,

...94 (93). Ирина Хромачева (Россия) - 695

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