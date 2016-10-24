Шарапова исключена из рейтинга WTA

читайте также

Кербер обыграла Цибулкову на итоговом турнире WTA Матч первого тура Итогового турнира WTA между немкой Анжелик Кербер и словачкой Доминикой Цибулковой завершился победой немецкой теннисистки. Итоговый счет матча – 7:6 (5), 2:6, 6:3 в пользу Кербер.

Халеп обыграла Киз в стартовом матче Итогового чемпионата WTA Четвертая ракетка мира Симона Халеп с победы стартовала на Итоговом чемпионате WTA-2016.

Шамиль Тарпищев: Кузнецова провела блестящий сезон Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что российская теннисистка Светлана Кузнецова обрела в нынешнем сезоне стабильность и закономерно получила право сыграть на итоговом турнире WTA в Сингапуре.

Светлана Кузнецова: Либо плачет она, либо плачешь ты Светлана Кузнецова обыграла в финале Кубка Кремля Дарью Гаврилову и впервые с 2009 года попала на итоговый турнир года — WTA Finals.

Светлана Кузнецова: Не рассчитывала, что поеду на итоговый турнир года в Сингапур Российская теннисистка Светлана Кузнецова, выигравшая в субботу Кубок Кремля, призналась, что не рассчитывала отобраться на итоговый турнир года в Сингапуре.

Павел Колобков: Кузнецова может выиграть Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что первая ракетка России Светлана Кузнецова находится в хорошей форме в преддверии Итогового чемпионата WTA.

Светлана Кузнецова: Договорилась с собой, нашла свою игру — и выиграла Кубок Кремля Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что психологическая устойчивость и уверенность в собственных силах стала залогом ее победы на Кубке Кремля.

Дарья Гаврилова: Сил на финал Кубка Кремля не было Австралийка Дарья Гаврилова, уступившая в финале Кубка Кремля россиянке Светлане Кузнецовой, заявила, что выходила на решающий матч без сил.

Кузнецова победила на «Кубке Кремля» Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу на «Кубке Кремля».

«Они написали, что знают, где я живу». Кто угрожал украинке Элине Свитолиной? Обозреватель Sovsport.ru – о событиях пятницы на московском Кубке Кремля, среди которых, увы, был и скандал.

Шарапова проведет выставочный матч против Мугурусы в декабре Российская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония, проведет выставочный матч в декабре, сообщает universodeportivo.mx.

Дарья Гаврилова: Во втором сете потеряли концентрацию Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова заявила, что она и россиянка Дарья Касаткина уступили в финале Кубка Кремля в парном разряде из-за потери концентрации.

Гаврилова и Касаткина проиграли в финале Кубка Кремля в парном разряде Интернациональный дуэт Дарья Гаврилова (Австралия) - Дарья Касаткина (Россия) проиграл в финале парного разряда на проходящем в Москве Кубке Кремля, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.

Гаврилова победила Гергес и вышла в финал Кубка Кремля на Кузнецову Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова обыграла немку Юлию Гергес и стала соперницей Светланы Кузнецовой по финалу Кубка Кремля.

Шамиль Тарпищев: Про угрозы Свитолиной пока ничего не знаю Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в интервью Sovsport.ru сказал, что ему ничего не известно про угрозы украинской теннисистке Элине Светолиной.

Светлана Кузнецова: Могла бы выиграть матч в двух сетах, но потеряла свою нить игры Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу в полуфинале Кубка Кремля над украинкой Элиной Свитолиной (6:1, 6:7, 6:4 ).

Кузнецова обыграла Свитолину и вышла в финал Кубка Кремля Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла Элину Свитолину в полуфинале Кубка Кремля.

Елена Веснина: Неправильно сравнивать Касаткину с Шараповой Российская теннисистка Елена Веснина отметила успехи свой соотечественницы Дарьи Касаткиной и попросила не сравнивать ее с Марией Шараповой.

Касаткина и Гаврилова вышли в финал «Кубка Кремля» в парном разряде Российская теннисистка Дарья Касаткина, выступающая в паре с австралийкой Дарьей Гавриловой, пробилась в финал «Кубка Кремля».