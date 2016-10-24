France Football опубликовал первую пятерку претендентов на «Золотой мяч»
Журнал France Football опубликовал первую пятерку претендентов на «Золотой мяч».
В нее вошли нападающие Криштиану Роналду («Реал»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д), Гарет Бэйл («Реал»), вратарь Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).
Сегодня журнал опубликует имена всех 30 футболистов, претендующих на «Золотой мяч».
Ранее сообщалось, что France Football прекратил сотрудничества с ФИФА по вручению «Золотого мяча» и теперь самостоятельно будет вручать премию. France Football вручал «Золотой мяч» с 1956 года, а у ФИФА с 1988 года появилась награда «Игрок года». В 2010 года Международная федерация футбола и французский журнал подписали контракт на пять о совместном вручении «Золотого мяча».
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