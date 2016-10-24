Роман Павлюченко: «Спартак» стал моей второй семьей

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко с теплотой вспоминает время, проведенное в «Спартаке».

Напомним, цвета столичного клуба 34-летний форвард защищал с 2003 по 2008 год. Всего в чемпионатах России он забил за «Спартак» 69 голов в 141 матче.

- «Спартак» - это моя команда, - цитирует Павлюченко официальный сайт команды из Екатеринбурга. - В детстве всегда болел за «Спартак», всегда хотел играть в этом клубе. Раньше в стране это была лучшая команда, все стремились там играть. Бог мне дал такой шанс. Я провел там шесть лет, забивал много, приносил пользу команде и радость болельщикам. До сих пор всегда смотрю игры «Спартака», потому что у меня много друзей среди спартаковских болельщиков и футболистов. Всегда переживал, и буду переживать за эту команду. Я реально ее полюбил. Она стала моей второй семьей.

- Кто был твоим кумиром в «Спартаке»?

- Мне много кто нравился. Я смотрел матчи, когда еще Юран, Пятницкий, Цымбаларь играли. Все играли хорошо, хоть какое поколение брать. А потом успел в «Спартаке» потренироваться с Черчесовым. Приходил на тренировки, а там были Юра Ковтун, Парфенов, Титов, Баранов. Это люди, которые играли в Лиге Чемпионов. До того момента Лигу Чемпионов смотрел только по телевизору. Поэтому, когда попал к ним в команду, в первые дни кружилась голова. Я начал с ними тренироваться, играть. Для меня это было что-то невероятное.



- Автографы не брал?

- Нет. Мне кажется, это было бы неправильно. Мои друзья просили взять автограф у Егора Титова, у Максима Калиниченко, еще у кого-нибудь.



- Кто в «Спартаке» был самый веселый?

- Это был, конечно, Вася Баранов. Этот человек всегда подкалывал. Мог шутить даже на поле. У нас на базе был бильярдный зал. Часто собирались там всей командой. Вася постоянно там шутил. Вася – это вообще... Он создавал хорошую атмосферу в команде.

