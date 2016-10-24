Кузнецов опустился на 47-е место в рейтинге ATP
На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.
Россиянин Андрей Кузнецов потерял две позиции и опустился на 47-ю строчку в рейтинге. Михаил Южный тоже потерял две позиции и занял 51-е место. Карен Хачанов опустился на 63-е место, Константин Кравчук остался на 79-й строчке.
Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, второе место занимает британец Энди Маррей, тройку замыкает Станислас Вавринка.
Рейтинг АТР
24 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12900 очков,
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) — 10485,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5820,
4 (4). Милош Раонич (Канада) — 4690,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4650,
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4380,
7 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 3720,
8 (7). Гаэль Монфис (Франция) – 3635,
9 (10). Доминик Тим (Австрия) — 3250,
10 (9). Томаш Бердых (Чехия) — 3060...
47 (45). Андрей Кузнецов (Россия) — 970…
51 (49). Михаил Южный (Россия) — 890…
63 (58). Карен Хачанов (Россия) — 791…
79 (79). Константин Кравчук (Россия) — 707...
106 (123). Даниил Медведев (Россия) — 546.