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Роман Широков: Для всех здравомыслящих людей было очевидно - ничего хорошего на Евро не будет

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о выступлении российской команды на чемпионате Европы во Франции.

Напомним, команда Леонида Слуцкого заняла последнее место в группе, где ее соперниками были Уэльс, Англия и Словакия. 

- Если честно, ждал большего от Евро, но не думал, что тренер придумает такие масштабные преобразования в тактической схеме. В принципе, по тому, как играли в товарищеских матчах перед турниром, для всех здравомыслящих людей было очевидно - ничего хорошего не будет. Нет позиционного нападения, осмысленных переходов. Все моменты создаются так: когда кто-то ударил вперед, Дзюба или Кокора поборолись, скинули куда-то, кто-то пробил. Ничего с розыгрыша мы не создавали - и в таком случае добиться чего-то положительно почти невозможно. Вопрос исполнителей или стратегии? Больше стратегии, конечно. Нам другая тактика и стратегия принесла успех в первых пяти или шести матчах Слуцкого в сборной. Почему он все поменял? Надо у него спросить», - цитирует Широкова «Чемпионат».


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