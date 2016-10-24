Роман Широков: Для всех здравомыслящих людей было очевидно - ничего хорошего на Евро не будет
Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о выступлении российской команды на чемпионате Европы во Франции.
Напомним, команда Леонида Слуцкого заняла последнее место в группе, где ее соперниками были Уэльс, Англия и Словакия.
- Если честно, ждал большего от Евро, но не думал, что тренер придумает такие масштабные преобразования в тактической схеме. В принципе, по тому, как играли в товарищеских матчах перед турниром, для всех здравомыслящих людей было очевидно - ничего хорошего не будет. Нет позиционного нападения, осмысленных переходов. Все моменты создаются так: когда кто-то ударил вперед, Дзюба или Кокора поборолись, скинули куда-то, кто-то пробил. Ничего с розыгрыша мы не создавали - и в таком случае добиться чего-то положительно почти невозможно. Вопрос исполнителей или стратегии? Больше стратегии, конечно. Нам другая тактика и стратегия принесла успех в первых пяти или шести матчах Слуцкого в сборной. Почему он все поменял? Надо у него спросить», - цитирует Широкова «Чемпионат».