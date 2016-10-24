Сергей Герасимец: «Зенит» и «Оренбург» - команды с разных планет
Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец поделился ожиданиями от заключительного матча 11-го тура РФПЛ, в котором питерцы примут «Оренбург».
- «Зенит» обязан обыгрывать соперника, - считает Герасимец. - Причем без вопросов. Какие бы гости ни ставили автобусы и троллейбусы перед своей штрафной, наша команда обязана брать три очка. Встречаются соперники с разных планет.
- Нет такого ощущения, что «Оренбург» уступает в классе и
всем остальным клубам премьер-лиги?
- В любом случае эта команда достойна уважения, поскольку вышла в класс сильнейших. В Оренбурге люди ходят на футбол, есть уютный стадион. Команда сохранила состав. У нее квалифицированный тренер. Но потенциал невысок.
Встреча начнется сегодня в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Команда Мирчи Луческу на данный момент занимает второе место, на три очка отставая от лидирующего «Спартака». «Оренбург» идет 15-м.
Матч
Место и дата
24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция