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Владимир Кличко: Надеюсь, что до конца года снова стану чемпионом

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Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что пока не знает, когда и с кем проведет свой следующий бой.

- Так уже получилось, что я снова стал челленджером - боксером, который будет стараться завоевать один из чемпионских поясов. Я не готов сказать, какой конкретно, поскольку контракт еще не подписан. Но, надеюсь, до конца этого года поединок за титул состоится, и я снова стану чемпионом, - цитирует Кличко Boxingnews.com.ua.

Напомним, британец Тайсон Фьюри отказался о чемпионских поясов по версиям WBA и WBO на прошлой неделе. После этого появилась информация, что Владимир Кличко сразится с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, однако переговоры об организации данного поединка вскоре зашли в тупик.

Отказом на проведение боя с Владимиром 10 декабря за гонорар в 1 миллион долларов США ответил и австралиец Лукас Браун.  

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