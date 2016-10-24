Сергей Светлов: Времени на тренировочный процесс в КХЛ почти не остается

Олимпийский чемпион, известный тренер Сергей Светлов прокомментировал точку зрения, что уровень игры в КХЛ упал.

- Это, увы, объективный процесс, ведь за последние полтора года наша Лига потеряла 10-15 ведущих хоккеистов, - сказал специалист. - Даже ЦСКА, лучший клуб двух последних чемпионатов, не может удержать своих лидеров. Что уж говорить о других командах?

- Многие ветераны сетуют, что большое количество игр в КХЛ мешает воспитывать молодых хоккеистов. Это так?

- Сложный вопрос. В советские годы элитная лига была в два раза меньше, чем КХЛ, причем мы проводили не 60 матчей, а порядка сорока, и все внутри европейской части страны. Безусловно, уровень лиги был выше, как и уровень тренировочного процесса, конкуренции среди игроков, их базовые навыки. Сегодня ситуация другая. Матчи и перелеты доминируют, времени на тренировочный процесс практически не остается. Здесь мы копируем не столько европейские, по сути, автобусные лиги, где время на полноценные тренировки как раз остается, сколько НХЛ.