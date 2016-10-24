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Владимир Плющев: Радулов в «Монреале» наберет массу очков

Источник:  Russian HockeyКомментарии

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о перспективах нападающего Александра Радулова в «Монреале».

Напомним, перед этим сезоном игрок решил отказаться от выгодного продления контракта с ЦСКА и в третий раз в карьере проверить свои силы за океаном, перейдя в «Монреаль». В пяти стартовых матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал всего два (1+1) очка.

- Я не сомневаюсь в Радулове, - сказал Плющев. - Вы же видите, как в начале чемпионата этого мастера не хватает ЦСКА. Ну а в НХЛ на длинной турнирной дистанции он обязательно в свой график войдет и наберет массу очков. При этом не нужно забывать мудрую пословицу: талантам надо помогать, бездарности пробьются сами.

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