КДК рассмотрит появление несогласованного баннера на трибуне фанатов ЦСКА и акт сожжения атрибутики «Локомотива»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что появление несогласованного баннера на трибуне болельщиков московского ЦСКА во время матча с «Локомотивом» будет рассмотрено КДК РФС.

- По матчу «Локомотив» - ЦСКА будет рассмотрено использование пиротехники и скандирование ненормативной лексики болельщиками «Локомотива». Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику. Также они весили несогласованный баннер и сожгли атрибутику футбольного клуба «Локомотив», - цитирует Григорьянца ТАСС.

Напомним, что матч «Локомотив» - ЦСКА завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победу железнодорожникам на 65-й минуте встречи принес точный удар бразильского нападающего Майкона.

После этой победы подопечные Юрия Семина набрали 12 очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице. Московские армейцы остались на третьем месте, имея в своем активе 21 очко.