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Елена Терехова: Развития женского футбола в России практически нет

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Полузащитник «Россиянки» и женской сборной России Елена Терехова в интервью «Евро-Футбол.ру« поделилась мнением о состоянии женского футбола в стране.

- Женский футбол заслуживает большего внимания от общественности?
- Безусловно, нам очень не хватает внимания. Но у нас скромные запросы, мы понимаем, что не достигнем мужской футбол по уровню известности, однако все же мы видим, как в странах Европы женский футбол набирает большую популярность. Так почему же наша страна не может последовать этому примеру?

- Сейчас женский футбол в России развит слабо?
- Считаю, что развития практически нет. В регионах много женских команд, но всем им не хватает поддержки и финансов, для того чтобы выращивать молодых футболисток. В России нужна четкая система и план развития для всего нашего футбола.

- Сравните женский и мужской футбол?
- Часто задают такой вопрос. Думаю, в первую очередь женский футбол более эмоциональный и зрелищный.

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