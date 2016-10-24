Стали известны имена десяти футболистов, претендующих на «Золотой мяч»
Стали известны имена еще пяти футболистов, претендующих на «Золотой мяч».
Во вторую пятерку претендентов вошли полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, защитник «Атлетико» Диего Годин, форвард «Атлетико» Антуан Гризманн и нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин.
Ранее была названа первая пятерка - нападающие Криштиану Роналду («Реал»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д), Гарет Бэйл («Реал»), вратарь Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).
Сегодня журнал опубликует имена всех 30 футболистов, претендующих на «Золотой мяч».
Ранее сообщалось, что France Football прекратил сотрудничества с ФИФА по вручению «Золотого мяча» и теперь самостоятельно будет вручать премию. France Football вручал «Золотой мяч» с 1956 года, а у ФИФА с 1988 года появилась награда «Игрок года». В 2010 года Международная федерация футбола и французский журнал подписали контракт на пять о совместном вручении «Золотого мяча».