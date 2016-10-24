Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Зенит- : -Оренбург
Хоккей  Спартак- : -Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Латвия поборется за право проведения ЧМ-2022 по хоккею

Источник:  ТАССКомментарии

Глава Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис сообщил, что его страна будет претендовать на право проведения чемпионата мира по хоккею в 2022 году.

Напомним, в первый и единственный раз Латвия принимала мировое первенство в 2006 году.

«Ближайший год, в который Латвия может претендовать и надеется получить право проведения чемпионата мира по хоккею, - это 2022-й. Решение об этом будет принято через два года. На международной арене существует тенденция чемпионат делить, что логично, чтобы привлечь больше зрителей и больший интерес. Поэтому Латвия или вместе с кем- то, или отдельно будет претендовать на его проведение», - цитирует Калвитиса ТАСС.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Микко Коскинен: Надо обыграть Россию на Кубке мираМикко Коскинен: Надо обыграть Россию на Кубке мираК старту сезона Spb.Sovsport.ru поговорил с вратарем Микко Коскиненым – основным у Олега Знарка в СКА и одним из финнов на Кубке мира.Белоруссия подаст заявку на проведение ЧМ-2021 по хоккеюБелоруссия подаст заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года, говорится в сообщении Белорусской федерации хоккея.Микко Коскинен: Олег Знарок – то, что нужно СКАГолкипер СКА Микко Коскинен рассказал об отпуске и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.«Павел хочет играть чуть ли не до ста!» Агент Дацюка – с деталями перехода в СКА«Павел хочет играть чуть ли не до ста!» Агент Дацюка – с деталями перехода в СКАПосле подписания контракта СКА с Павлом Дацюком агент хоккеиста Дэниэл Милстейн специально для Sovsport.ru раскрыл подробности переговоров.«Изменения только в плюс». Француз, игравший в Петербурге на ЧМ-2000 и сейчас«Изменения только в плюс». Француз, игравший в Петербурге на ЧМ-2000 и сейчас35-летний француз Йорик Трей в интервью Spb.Sovsport.ru – о чемпионате мира 2000 года, пути в НХЛ и проблемах с беженцами.Посещаемость матчей ЧМ-2016 составила 93 процентаВице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о посещаемости чемпионата мира-2016.Константин Горовиков: Если мы не чемпионы, мы уже не довольны!Константин Горовиков: Если мы не чемпионы, мы уже не довольны!Опытный форвард московского «Динамо» подводит итоги выступления клуба в КХЛ и сборной на чемпионате мираОлег Знарок: У Радулова было слишком много «если»Олег Знарок: У Радулова было слишком много «если»Главный тренер сборной России Олег Знарок в интервью Sovsport.ru прокомментировал состав на Кубок мира.Дмитрий Чернышенко: Базовый клуб сборной – это реальноДмитрий Чернышенко: Базовый клуб сборной – это реальноПрезидент КХЛ подробно рассказал, как лига хочет помогать сборной, избавляться от клубов-должников и рассматривать заявки из Китая.Частичная занятостьЧастичная занятостьОбозреватель Sovsport.ru Сергей Микулик подводит итоги чемпионата мира и находит свое объяснение бронзе сборной РоссииЗнаете ли вы географию хоккея? Новый тест от Sovsport.ruЗнаете ли вы географию хоккея? Новый тест от Sovsport.ruФинны из России, четыре города Знарка, корни Панарина и экзотический «Бинокор» – мы нашли на хоккейной карте много интересногоБорис Майоров: Плохо, что звезд мы уже не растимБорис Майоров: Плохо, что звезд мы уже не растимЭксперт Sovsport.ru двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подводит итоги чемпиона мира по хоккею.Сборная России сыграет на чемпионате мира-2017 в одной группе с командами США и ШвецииСтали известны соперники сборной России по групповому этапу чемпионата мира 2017 года.«Овечкина узнают даже в Китае!» Разговор с генсеком китайской федерации хоккея«Овечкина узнают даже в Китае!» Разговор с генсеком китайской федерации хоккеяОбозреватель Sovsport.ru во время чемпионата мира встретил господина Лисинь Туна – генерального секретаря китайской федерации хоккея.Александр Барков: Здорово было сыграть в России, но не могу сказать, что я радНападающий сборной Финляндии поделился своими впечатлениями от выступления на чемпионате мира в Москве и Санкт-Петербурге.Евгений Дадонов: Договорились с Панариным и Шипачевым сыграть на куражеЕвгений Дадонов: Договорились с Панариным и Шипачевым сыграть на куражеОдин из самых результативных игроков сборной России подвел итог ЧМ-2016, объяснил кураж в последнем матче и рассказал, как «пихал» Панарину.«Матч ТВ» изменил программу, чтобы показать финал и матч за третье место чемпионата мира по хоккеюЗнарок ахнуть не успел, на него Ахо насел. Как россияне уступили в полуфиналеЗнарок ахнуть не успел, на него Ахо насел. Как россияне уступили в полуфинале18-летний финский вундеркинд Себастьян Ахо вдребезги разбил мечты нашей команды на золотые медали двумя точными бросками.Антипин, Бурмистров, Сорокин и Шестеркин приняли участие в тренировке сборной РоссииЧетыре игрока сборной России приняли участие в утренней тренировке команды на льду «ВТБ Ледового дворца», сообщает ТАСС.Прогноз дня от Александра Кожевникова: «Комарову не дадим безобразничать!»Прогноз дня от Александра Кожевникова: «Комарову не дадим безобразничать!»Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Кожевников в интервью Sovsport.ru рассуждает о полуфиналистах ЧМ-2016.