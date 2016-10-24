Латвия поборется за право проведения ЧМ-2022 по хоккею

Глава Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис сообщил, что его страна будет претендовать на право проведения чемпионата мира по хоккею в 2022 году.

Напомним, в первый и единственный раз Латвия принимала мировое первенство в 2006 году.

«Ближайший год, в который Латвия может претендовать и надеется получить право проведения чемпионата мира по хоккею, - это 2022-й. Решение об этом будет принято через два года. На международной арене существует тенденция чемпионат делить, что логично, чтобы привлечь больше зрителей и больший интерес. Поэтому Латвия или вместе с кем- то, или отдельно будет претендовать на его проведение», - цитирует Калвитиса ТАСС.