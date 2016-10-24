Ивелин Попов: Мои слова после замены - не более чем просто эмоции

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал свои слова после замены в матче с «Уралом» (1:0) в 11 туре РФПЛ.

Мои слова после замены - не более чем просто эмоции. Я не имел злого умысла, когда произносил это, и тем более не думал, что слова попадут в эфир», - прокомментировал эпизод Попов.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, комментируя эпизод после встречи, отметил, что это не его проблема, а замены он делает во благо команды.

Напомним, что Попов был заменен на 73-й минуте встречи на Артема Тимофеева. Уходя с поля, болгарин высказал недовольство решением Карреры, момент попал в трансляцию матча.