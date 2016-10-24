Гендиректор «Адмирала»: Надеюсь, в 2018 году мы примем Матч звезд

Генеральный директор «Адмирала» Илья Спокойнов рассказал о планируемых клубом мероприятиях.

- В этом сезоне Матч звезд пройдет в Уфе. Предварительно у нас был разговор с КХЛ о том, что мы готовы принять Матч звезд. И, надеюсь, в 2018 году получится. Ни отказа, ни подтверждения от лиги у нас нет, но заявку мы оставили, так как очень хотим провести такое уникальное шоу у себя.

Новосибирск борется за молодежный чемпионат мира. Мы же хотим в ближайшие два года получить Матч звезд, а также предолимпийский сбор национальной сборной. Хотим радовать болельщиков. К следующему сезону достроим фан-трибуну за воротами. Потихоньку развиваем и территорию вокруг арены. К сожалению, не так быстро, как хотелось бы – не так просто и быстро это сделать. Знаем и понимаем все проблемы с транспортной развязкой у арены, плотно над этим работаем с администрацией края, и движение вперед есть. Надеюсь, у нас все получится, - цитирует Спокойнова официальный сайт команды из Владивостока.