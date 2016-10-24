Испанский суд наложил арест на имущество компании, принадлежащей семье Рауля
Испанский суд наложил арест на имущество компании Europa Scar Sport, принадлежащей семье бывшего форварда «Реала» Рауля Гонсалеса.
Как сообщает El Mundo, такая мера принята в результате долгов компании, вложившей деньги в проект фотоэлектической энергии. Инвестиции оказались неудачными, Europa Scar Sport задолжала компании-партнеру более 9 миллионов евро.
Адвокаты Рауля собираются оспорить арест имущества на том основании, что компания защищена от судебного преследования, поскольку начала процедуру банкротства.
39-летний Рауль защищал цвета «Реала» в течение 16 лет. Он - трехкратный победитель Лиги чемпионов, шестикратный чемпион Испании, пять раз признавался на родине футболистом года.
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