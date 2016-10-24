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Испанский суд наложил арест на имущество компании, принадлежащей семье Рауля

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Испанский суд наложил арест на имущество компании Europa Scar Sport, принадлежащей семье бывшего форварда «Реала» Рауля Гонсалеса.

Как сообщает El Mundo, такая мера принята в результате долгов компании, вложившей деньги в проект фотоэлектической энергии. Инвестиции оказались неудачными, Europa Scar Sport задолжала компании-партнеру более 9 миллионов евро.

Адвокаты Рауля собираются оспорить арест имущества на том основании, что компания защищена от судебного преследования, поскольку начала процедуру банкротства.

39-летний Рауль защищал цвета «Реала» в течение 16 лет. Он - трехкратный победитель Лиги чемпионов, шестикратный чемпион Испании, пять раз признавался на родине футболистом года.     

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