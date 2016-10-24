Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Зенит- : -Оренбург
Хоккей  Спартак- : -Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

СКА – «Слован». Кундратек и Шварны травмировались и не сыграют против армейцев

Источник:  ХК «Слован»Комментарии

Защитники «Слована» Томаш Кундратек и Иван Шварны не помогут своей команде в матче против СКА 25 октября из-за травм, сообщает официальный сайт словацкого клуба.

У Томаша Кундратека перелом руки, из-за чего хоккеист выбыл на шесть недель. У Ивана Шварны повреждена верхняя часть тела, срок его восстановления пока неизвестен.

Напомним, матч «СКА» – «Слован» состоится 25 октября в Петербурге. Игра начнется в 19:30, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

Томаш Кундратек провел в нынешнем сезоне 15 матчей и набрал 5 (4+1) очков.

Иван Шварны провел 22 матча регулярного чемпионата, в его активе 5 (3+2) очков.

Матч

СКА - Слован

Место и дата

25 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Игнатушкин: На выезде поправили свое положениеНападающий ХК «Сочи» Игорь Игнатушкин подвел итог выездной серии команды, завершившейся поражением от минского «Динамо» (2:5).Гендиректор «Адмирала»: Надеюсь, в 2018 году мы примем Матч звездГенеральный директор «Адмирала» Илья Спокойнов рассказал о планируемых клубом мероприятиях.Сергей Широков: До Кубка «Карьяла» восстановиться не успеюСергей Широков: До Кубка «Карьяла» восстановиться не успеюФорвард СКА и сборной России Сергей Широков – о конкуренции в клубе, Барабанове и Ковальчуке.Сергей Светлов: Времени на тренировочный процесс в КХЛ почти не остаетсяОлимпийский чемпион, известный тренер Сергей Светлов прокомментировал точку зрения, что уровень игры в КХЛ упал.Вячеслав Буцаев: Соперник не позволил навязать нам свою игруГлавный тренер хоккейного клуба «Сочи» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо».Крэйг Вудкрофт: Мы знаем, что наша система работаетГлавный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от матча «Сочи».Роб Клинкхаммер: Здорово оформить первый хет-трик в КХЛКанадский нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер поделился ощущениями от победу над «Сочи» и первого хет-трика в КХЛ.КХЛ. «Адмирал» уступил «Трактору», «Куньлунь» проиграл «Металлургу» (Мг) и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Медвешчак» обыграл «Ладу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Медвешчака».«Кузня» пойдет с молотка? Как команда Бобровского расплатится с долгами«Кузня» пойдет с молотка? Как команда Бобровского расплатится с долгамиНовокузнецкий клуб должен обслуживающим команду компаниям почти 40 миллионов рублей.Хет-трик Клинкхаммера принес минскому «Динамо» победу над «Сочи»Хоккеисты минского «Динамо» уверенно переиграли на своей площадке «Сочи» со счетом 5:2, прервав шестиматчевую победную серию сочинского клуба.НХК «Металлург»: Причин, ставящих под сомнение выступление клуба в сезоне КХЛ, нетОфициальный сайт новокузнецкого «Металлурга» опроверг появившуюся информацию о возможном досрочном завершении чемпионата КХЛ.Илья Горохов: Мы еще сами не видели, на что на самом деле способныЗащитник ХК «Сочи» Илья Горохов поделился мнением, в чем нужно прибавить команде.Валерий Зелепукин: Все обязательства перед игроками выполняются в полном объемеСпортивный директор новокузнецкого «Металлурга» Валерий Зелепукин прокомментировал информацию о возможном снятии команды с чемпионата Континентальной хоккейной лиги.«Кузня» из-за долгов может досрочно завершить сезонНовокузнецкий «Металлург» из-за долгов рискует раньше времени завершить выступление в чемпионате КХЛ, сообщил «Р-Спорт» источник, близкий к руководству команды.Владислав Третьяк: Говорю Максиму, чтобы сам пробивал себе дорогуПрезидент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от переезда внука Максима Третьяка во Владивосток и его выступления за «Адмирал».Максим Третьяк: Приезд дедушки - не шок, но сюрпризГолкипер «Адмирала» Максим Третьяк поделился впечатлениями от матча чемпионата КХЛ с «Трактором».Анатолий Голышев: Сейчас надо зубами и кровью вырывать победыНападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев прокомментировал победу своей команды над «Витязем».Дубли Мозякина и Коваржа помогли «Магнитке» обыграть «Куньлунь»«Куньлунь» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:5) в регулярном чемпионате КХЛ.Мозякин снова лучший! Новый рекорд и двойная победа в дуэли с КовальчукомМозякин снова лучший! Новый рекорд и двойная победа в дуэли с КовальчукомКак капитан «Магнитки» Сергей Мозякин вернул себе звание лучшего снайпера и бомбардира лиги в поединке с «Куньлунем».

Слован
Слованкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Иван Шварни
Иван Шварнивсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
кундратек
кундратек