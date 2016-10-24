СКА – «Слован». Кундратек и Шварны травмировались и не сыграют против армейцев
Защитники «Слована» Томаш
Кундратек и
Иван
Шварны не
помогут своей команде в матче против СКА 25 октября из-за травм, сообщает
официальный сайт словацкого клуба.
У
Томаша Кундратека перелом руки, из-за чего хоккеист выбыл на шесть недель. У Ивана Шварны
повреждена верхняя часть тела, срок его восстановления пока неизвестен.
Напомним,
матч «СКА» – «Слован» состоится 25 октября в Петербурге. Игра начнется в 19:30, Sovsport.ru проведет текстовую
трансляцию встречи.
Томаш
Кундратек провел в нынешнем
сезоне 15 матчей и набрал 5 (4+1) очков.
Иван Шварны провел 22 матча регулярного чемпионата, в его активе 5 (3+2) очков.
Матч
Место и дата
25 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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