Рубен Рочина: Хорошие финансовые условия в «Рубине» повлияли на мое решение приехать в Россию

Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина рассказал, как решился на переезд в Россию.

- В «Гранаде» меня не хотели отпускать. Поэтому переговоры проходили очень долго и тяжело. Но в итоге «Рубин» и «Гранада» пришли к соглашению по сумме трансфера. Могу сказать, что был готов перебраться в Россию, когда узнал о проекте. Больших колебаний и сомнений у меня не было. Я понимал, что это далекая страна и тут большие расстояния между городами, летать очень долго, но все равно согласился на этот переход.

Конечно, здесь я получил более предпочтительные финансовые условия, чем в Испании. И это в том числе было одним из факторов моего приезда, - цитирует Рочину «Бизнес Online».

Напомним, что 25-летний Рочина перешел в «Рубин» летом 2016 года. В текущем сезоне нападающий провел девять матчей в чемпионате России и забил один гол.