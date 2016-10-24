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Рубен Рочина: Хорошие финансовые условия в «Рубине» повлияли на мое решение приехать в Россию

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина рассказал, как решился на переезд в Россию.

- В «Гранаде» меня не хотели отпускать. Поэтому переговоры проходили очень долго и тяжело. Но в итоге «Рубин» и «Гранада» пришли к соглашению по сумме трансфера. Могу сказать, что был готов перебраться в Россию, когда узнал о проекте. Больших колебаний и сомнений у меня не было. Я понимал, что это далекая страна и тут большие расстояния между городами, летать очень долго, но все равно согласился на этот переход. 

Конечно, здесь я получил более предпочтительные финансовые условия, чем в Испании. И это в том числе было одним из факторов моего приезда, - цитирует Рочину «Бизнес Online».

Напомним, что 25-летний Рочина перешел в «Рубин» летом 2016 года. В текущем сезоне нападающий провел девять матчей в чемпионате России и забил один гол. 

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