На конференции eSPORTconf Russia 2016 выступит глава проектов GameStars.gg и StreamPub.net

В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Ольга Корякина – основатель и руководитель проектов GameStars.gg и StreamPub.net.



Специалист в сфере киберспорта раскроет тему «Реклама в киберспортивном контенте: где размещать, как договариваться и сколько стоит».



В ходе выступления спикер затронет такие вопросы:



- Каков объем просмотра киберспортивного контента?

- Создатели контента – кто они? Классификация основных игроков.

- Чего хотят создатели контента и как с ними работать, чтобы реклама была эффективной?

- В каких форматах работать и сколько стоит реклама: спонсорство турниров и команд, партнёрка со стримерами, CPA-возможности на StreamPub.

- Статистика по кейсам – полученный результат по рекламе: спонсорство турнира, партнерка со стримерами и CPA на StreamPub.



Конференция eSPORTconf Russia 2016 пройдет 1 декабря в Москве. На ней будут раскрыты актуальные вопросы по инвестированию в киберспорт и внедрению российского бизнеса на мировой киберспортивный рынок.