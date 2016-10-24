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В ноябре начнется выдача идентификационных карт болельщиков ЧМ-2018

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров сообщил, что все болельщики, кто приедет в Россию на Кубок Конфедерации и ЧМ-2018, уже с ноября этого года начнут получать идентификационные карты по почте.

Карты дадут право на бесплатный проезд на общественном транспорте в городах проведения матчей и позволят опознать болельщиков при входе на стадион. 

Проект по выпуску идентификационных карт болельщикам реализуется «почти в пожарном режиме», сообщил «Российской газете» Никифоров. Всего будет выпущено около 3 миллионов карт.

Напомним, что первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира должны пройти в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. 

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