В ноябре начнется выдача идентификационных карт болельщиков ЧМ-2018

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров сообщил, что все болельщики, кто приедет в Россию на Кубок Конфедерации и ЧМ-2018, уже с ноября этого года начнут получать идентификационные карты по почте.

Карты дадут право на бесплатный проезд на общественном транспорте в городах проведения матчей и позволят опознать болельщиков при входе на стадион.

Проект по выпуску идентификационных карт болельщикам реализуется «почти в пожарном режиме», сообщил «Российской газете» Никифоров. Всего будет выпущено около 3 миллионов карт.

Напомним, что первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира должны пройти в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.