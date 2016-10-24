Валерий Масалитин: В ЦСКА должна быть перестройка

Фанаты ЦСКА: Если Слуцкий сам отворачивается от фанатов, нам не нужен такой тренер

Фанаты ЦСКА объяснили оскорбительный баннер в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого, вывешенный в матче против «Локомотива» (0:1).