Валерий Масалитин: В ЦСКА должна быть перестройка
Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о проблемах армейцев.
Накануне команда Леонида Слуцкого уступила «Локомотиву» (0:1) в 11-м туре чемпионата России и осталась на третьем месте в турнирной таблице.
«Не получается практически все, а особенно переход из обороны в атаку. Понятно, что сказывается отсутствие двух лидеров - Еременко и Дзагоева. Ласина Траоре себя никак не проявит, лидера на поле нет, на которого бы можно было рассчитывать. Александр Головин все никак не может себя проявить. Ротация состава слабовата - лавочки нет для усиления. Вот вчера надо было усилиться, но некем было. Напрашивается то, что в ЦСКА должна быть уже перестройка», - цитирует Масалитина «Р-Спорт».
Матч
Голы
Майкон 65 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Денисов В., Янбаев, Михалик (Н'Динга, 76), Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Траоре
Предупреждения:
Майкон, 84; Денисов И., 90 - Головин, 72
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция