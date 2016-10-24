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Тренерский штаб Ефимовой пополнит американский специалист

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Агент пловчихи Юлии Ефимовой Андрей Митьков сообщил, что тренерский штаб спортсменки пополнил известный американский специалист. 

- Мы продолжаем работать над созданием команды Юлии Ефимовой - Efimova Team. В нее также войдет группа спортсменов, имена которых мы пока не называем, пока точно можно сказать, что в составе команды будут тренироваться Ефимова и Никита Лобинцев. Руководителем тренерского штаба команды станет Андрей Ефимов (отец и тренер спортсменки), также в команду приглашен американский тренер, он уже согласился на наше предложение, все условия проговорены, но контракт со специалистом еще не подписан. 

До официальной презентации команды имя американского тренера мы называть не будем. Это известный специалист, он работал со многими знаменитыми спортсменами и с большим интересом откликнулся на наше предложение. Поскольку Юля - лидер и идеолог этой команды, то перед подписанием контракта она должна встретиться с этим специалистом в Лос-Анджелесе, чтобы понять какие-то чисто эмоциональные моменты. Встреча состоится, когда Юля вернется в Лос-Анджелес после этапов Кубка мира, - сказал Митьков ТАСС. 

Напомним, что на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Ефимова завоевала две серебряные награды - на 100 и 200 м брассом. 24-летняя спортсменка также является бронзовым призером Игр-2012.

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