Замминистра спорта РФ Нагорных ушел в отставку

Заместитель министра спорта России Юрий Нагорных освобожден от занимаемой должности, сообщили ТАСС в Минспорте.

«Нагорных Юрий Дмитриевич освобожден от занимаемой должности заместителя министра спорта Российской Федерации по его просьбе. Это распоряжение правительства России от 20 октября, которое подписано председателем Дмитрием Медведевым», - пояснили в ведомстве.

Напомним, Нагорных упоминался в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена как чиновник, игравший ключевую роль в сокрытии допинг-проб российских спортсменов. 18 июля он был временно отстранен от должности до завершения служебной проверки.