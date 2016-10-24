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Замминистра спорта РФ Нагорных ушел в отставку

Источник:  ТАССКомментарии

Заместитель министра спорта России Юрий Нагорных освобожден от занимаемой должности, сообщили ТАСС в Минспорте.

«Нагорных Юрий Дмитриевич освобожден от занимаемой должности заместителя министра спорта Российской Федерации по его просьбе. Это распоряжение правительства России от 20 октября, которое подписано председателем Дмитрием Медведевым», - пояснили в ведомстве.

Напомним, Нагорных упоминался в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена как чиновник, игравший ключевую роль в сокрытии допинг-проб российских спортсменов. 18 июля он был временно отстранен от должности до завершения служебной проверки.

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