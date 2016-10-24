Фанаты ЦСКА: Если Слуцкий сам отворачивается от фанатов, нам не нужен такой тренер

Фанаты ЦСКА объяснили оскорбительный баннер в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого, вывешенный в матче против «Локомотива» (0:1).

«Мы хотели бы пояснить ситуацию, которая возникла вокруг главного тренера нашей команды - Леонида Слуцкого. В последнее время, к Леониду Викторовичу накопилось много вопросов, которые связаны как с игрой команды, так и с его личным поведением. Раньше, когда у нас возникали какие-то недопонимая, мы встречались и выясняли все лично, не переходя на личности. Когда-то Слуцкий сам просил о встрече, когда-то - просили мы. Во время паузы на матчи сборной, когда мы хотели встретиться со Слуцким, нам было отказано. В связи с этим, мы адресовали такое же послание нашему тренеру.

Надеемся что ни у кого больше не будет вопросов про то, что мы забыли про заслуги и титулы, которые Леня принес нашему клубу. Если тренер сам отворачивается от фанатов команды, которую он тренирует - то нам не нужен такой тренер, - говорится в заявлении болельщиков команды «Люди в черном», опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что матч «Локомотив» - ЦСКА завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победу железнодорожникам на 65-й минуте встречи принес точный удар бразильского нападающего Майкона.

После этой победы подопечные Юрия Семина набрали 12 очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице. Московские армейцы остались на третьем месте, имея в своем активе 21 очко.