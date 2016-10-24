Татьяна Кошелева: Желание играть за сборную есть, но сейчас приоритет - клуб

Волейболистка сборной России и турецкого клуба «Эдзаджибаши» Татьяна Кошелева призналась, что пока не знает, вернется ли в сборную России.

- Меня спросили про желание играть за сборную. Я ответила, что сейчас желание есть, а как будет дальше не знаю. На данный момент мой приоритет – клуб. По сборной нужно будет посмотреть, как я буду себя чувствовать весной. Многое будет зависеть от состояния здоровья, семейных предпочтений и планов. У сборной все будет нормально. Талантов у нас много. Но сначала у команды должен появиться тренер , - сказала Кошелева в интервью «Спортфакту».

Российская доигровщица Татьяна Кошелева подписала контракт с турецким «Экзачибаши» 10 июня 2016 года. На олимпийском турнире в Рио-де-Жанейро женская сборная России не смогла завоевать медали. Команда Юрия Маричева уступила сборной Сербии со счетом 0-3 на стадии четвертьфинала.