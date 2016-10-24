Infamous выиграла американскую квалификацию WESG по Dota 2

В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Ольга Корякина – основатель и руководитель проектов GameStars.gg и StreamPub.net.

На конференции eSPORTconf Russia 2016 выступит глава проектов GameStars.gg и StreamPub.net

На конференции eSPORTconf Russia 2016 выступит глава проектов GameStars.gg и StreamPub.net В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Ольга Корякина – основатель и руководитель проектов GameStars.gg и StreamPub.net.

Dignitas стала чемпионом турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO Датская команда Dignitas выиграла турнир EPICENTER: Moscow по Counter-Strike: Global Offensive.

Гранд-финал турнира EPICENTER: Moscow между командами Virtus.pro и Dignitas.

Смотрите гранд-финал EPICENTER: Moscow на Sovsport.ru Гранд-финал турнира EPICENTER: Moscow между командами Virtus.pro и Dignitas.

Датсткий коллектив Dignitas вышел в финал турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO.

Dignitas сыграет с Virtus.pro в финале EPICENTER: Moscow

Dignitas сыграет с Virtus.pro в финале EPICENTER: Moscow Датсткий коллектив Dignitas вышел в финал турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO.

Команда Team Secret выиграла вторую европейскую квалификацию на пятый сезон турнира Dota Pit League.

Team Secret выиграла европейскую квалификацию к Dota Pit S5 Команда Team Secret выиграла вторую европейскую квалификацию на пятый сезон турнира Dota Pit League.

Польский коллектив Virtus.pro вышел в финал турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO.

Virtus.pro вышла в финал EPICENTER: Moscow Польский коллектив Virtus.pro вышел в финал турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO.

Южнокорейский коллектив Samsung Galaxy вышел в финал чемпионата мира по League of Legends.

Samsung Galaxy сразится с SK Telecom T1 в финале чемпионата мира по League of Legends

Samsung Galaxy сразится с SK Telecom T1 в финале чемпионата мира по League of Legends Южнокорейский коллектив Samsung Galaxy вышел в финал чемпионата мира по League of Legends.

Накануне решающих матчей турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO мы встретились с киберспортивным комментатором Еленой «Meg» Урусовой.

Девушка дня. Красавица «Эпицентра» Елена Урусова Накануне решающих матчей турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO мы встретились с киберспортивным комментатором Еленой «Meg» Урусовой.

Dignitas пробилась в полуфинал EPICENTER: Moscow Датский коллектив Dignitas выиграл четвертьфинальный матч турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO.

Team Liquid подписала игрока по Civilization VI Организация Team Liquid открыла подразделение по дисциплине Civilization VI.

Команды ALTERNATE aTTaX и LDLC прошли этап открытой квалификации на турнир European Minor Championship по Counter-Strike: Global Offensive.

ALTERNATE aTTaX и Team LDLC примут участие на европейском Minor-турнире

ALTERNATE aTTaX и Team LDLC примут участие на европейском Minor-турнире Команды ALTERNATE aTTaX и LDLC прошли этап открытой квалификации на турнир European Minor Championship по Counter-Strike: Global Offensive.

Бразильская команда SK Gaming пробилась в полуфинал турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO

SK Gaming вышла в полуфинал EPICENTER: Moscow Бразильская команда SK Gaming пробилась в полуфинал турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO

Южнокорейский коллектив SK Telecom T1 пробился в финал чемпионата мира по League of Legends.

SK Telecom T1 вышла в финал чемпионата мира по League of Legends

SK Telecom T1 вышла в финал чемпионата мира по League of Legends Южнокорейский коллектив SK Telecom T1 пробился в финал чемпионата мира по League of Legends.