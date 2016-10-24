Infamous выиграла американскую квалификацию WESG по Dota 2
Перуанская команда Infamous стала победителем квалификации World Electronic Sports Games по Dota 2 в американском регионе.
В финале квалификации Infamous победила бразильский коллектив Kingao+4 со счетом 2:1, тем самым заработав 20 000 долларов и путевку в финальную стадию турнира. На LAN-финал WESG также поедут Kingao+4, Team DileCom, T Show, Vultur и Team One.
LAN-финал WESG пройдет в декабре в городе Шанхай, Китай. Призовой фонд дисциплины Dota 2 составит 1 500 000 долларов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически