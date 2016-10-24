Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Зенит- : -Оренбург
Хоккей  Спартак- : -Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Игнатушкин: На выезде поправили свое положение

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Нападающий ХК «Сочи» Игорь Игнатушкин подвел итог выездной серии команды, завершившейся поражением от минского «Динамо» (2:5).

- Можно сказать, что серия удалась за исключением последнего матча. Очень плотный календарь, можно сказать, что до первой ноябрьской паузы мы уже сыграли практически половину чемпионата. Насыщенный график получился, была хорошая серия: и дома выиграли 4 матча, и на выезде поправили свое положение, потому что с играми в гостях у нас была напряженка. Очень хорошо сыграли и в Хельсинки, и в Риге, но сегодня не хватило сил, каких-то эмоций. Было видно, что Минск посвежее, считаю, что они сегодня заслуженно победили. В целом по серии могу сказать, что у нас в каждом из матчей выпадал один игрок из-за травмы, и по этой ситуации видно, что команда стала намного дружнее, более сплоченной. Возможно, за счет этого мы добились побед на выезде, мы верили, мы до конца бились. Было видно, что ребята переживают друг за друга, кто-то ошибся – сразу подстраховали. Может быть, такие моменты не видны болельщикам, но мы сидим на лавке и это замечаем. Это радует. Сейчас у нас еще две игры до паузы с соперниками из нашей конференции. Эти матчи будут за 6 очков, - цитирует игрока официальный сайт «леопардов.

Команда Вячеслава Буцаева с 42 очками занимает пятое место в Западной конференции КХЛ.

Матч

Динамо Мн - ХК Сочи - 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Голы:

Эллисон (Гаврус, Устиненко), 11:58 (1:0). Клинкхаммер (Костицын, Лисовец), 18:48 (2:0 - бол.). Гаврус (Стась, Павлович), 25:11 (3:0). Клинкхаммер 31:52 (4:0 - мен.). Морозов (Толпеко), 51:51 (4:1 - бол.). Клинкхаммер (Эллисон, Степанов), 58:40 (5:1 - бол.). Захарчук (Мамашев), 59:04 (5:2).

Место и дата

23 октября 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
СКА – «Слован». Кундратек и Шварны травмировались и не сыграют против армейцевЗащитники «Слована» Томаш Кундратек и Иван Шварны не помогут своей команде в матче против СКА 25 октября из-за травм, сообщает официальный сайт словацкого клуба.Гендиректор «Адмирала»: Надеюсь, в 2018 году мы примем Матч звездГенеральный директор «Адмирала» Илья Спокойнов рассказал о планируемых клубом мероприятиях.Сергей Широков: До Кубка «Карьяла» восстановиться не успеюСергей Широков: До Кубка «Карьяла» восстановиться не успеюФорвард СКА и сборной России Сергей Широков – о конкуренции в клубе, Барабанове и Ковальчуке.Сергей Светлов: Времени на тренировочный процесс в КХЛ почти не остаетсяОлимпийский чемпион, известный тренер Сергей Светлов прокомментировал точку зрения, что уровень игры в КХЛ упал.Вячеслав Буцаев: Соперник не позволил навязать нам свою игруГлавный тренер хоккейного клуба «Сочи» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо».Крэйг Вудкрофт: Мы знаем, что наша система работаетГлавный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от матча «Сочи».Роб Клинкхаммер: Здорово оформить первый хет-трик в КХЛКанадский нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер поделился ощущениями от победу над «Сочи» и первого хет-трика в КХЛ.КХЛ. «Адмирал» уступил «Трактору», «Куньлунь» проиграл «Металлургу» (Мг) и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Медвешчак» обыграл «Ладу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Медвешчака».«Кузня» пойдет с молотка? Как команда Бобровского расплатится с долгами«Кузня» пойдет с молотка? Как команда Бобровского расплатится с долгамиНовокузнецкий клуб должен обслуживающим команду компаниям почти 40 миллионов рублей.Хет-трик Клинкхаммера принес минскому «Динамо» победу над «Сочи»Хоккеисты минского «Динамо» уверенно переиграли на своей площадке «Сочи» со счетом 5:2, прервав шестиматчевую победную серию сочинского клуба.НХК «Металлург»: Причин, ставящих под сомнение выступление клуба в сезоне КХЛ, нетОфициальный сайт новокузнецкого «Металлурга» опроверг появившуюся информацию о возможном досрочном завершении чемпионата КХЛ.Илья Горохов: Мы еще сами не видели, на что на самом деле способныЗащитник ХК «Сочи» Илья Горохов поделился мнением, в чем нужно прибавить команде.Валерий Зелепукин: Все обязательства перед игроками выполняются в полном объемеСпортивный директор новокузнецкого «Металлурга» Валерий Зелепукин прокомментировал информацию о возможном снятии команды с чемпионата Континентальной хоккейной лиги.«Кузня» из-за долгов может досрочно завершить сезонНовокузнецкий «Металлург» из-за долгов рискует раньше времени завершить выступление в чемпионате КХЛ, сообщил «Р-Спорт» источник, близкий к руководству команды.Владислав Третьяк: Говорю Максиму, чтобы сам пробивал себе дорогуПрезидент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от переезда внука Максима Третьяка во Владивосток и его выступления за «Адмирал».Максим Третьяк: Приезд дедушки - не шок, но сюрпризГолкипер «Адмирала» Максим Третьяк поделился впечатлениями от матча чемпионата КХЛ с «Трактором».Анатолий Голышев: Сейчас надо зубами и кровью вырывать победыНападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев прокомментировал победу своей команды над «Витязем».Дубли Мозякина и Коваржа помогли «Магнитке» обыграть «Куньлунь»«Куньлунь» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:5) в регулярном чемпионате КХЛ.Мозякин снова лучший! Новый рекорд и двойная победа в дуэли с КовальчукомМозякин снова лучший! Новый рекорд и двойная победа в дуэли с КовальчукомКак капитан «Магнитки» Сергей Мозякин вернул себе звание лучшего снайпера и бомбардира лиги в поединке с «Куньлунем».

ХК Сочи
ХК Сочикалендарьстатистика
Игорь Игнатушкин
Игорь Игнатушкинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости