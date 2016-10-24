В ноябре решится вопрос с финансированием «Томи»

Губернатор Томской области, президент «Томи» Сергей Жвачкин рассказал, когда будет решен вопрос с финансированием клуба.

- Ситуация сложная, но играть надо. Год непростой, но в первой половине ноября будет окончательно ясен вопрос по финансированию - на этот и следующий год, у меня со спонсорами такая договоренность. Все, что можно сделать, мы делаем, уже значительные суммы заняли. Надо выбирать главное - куда деньги направлять; руководство клуба тоже должно решать задачи, а не просто сидеть и просить миллиончик. Надо решать в целом по России, что делать дальше с футболом. У нас четыре профессиональные команды, которые частным лицам принадлежат, там более-менее понятно. А остальные… все знают проблему, но голову зарывают, так же нельзя, - цитирует Жвачкина ТАСС.

Ранее гендиректор «Томи» Руслан Киселев сообщал, что у клуба имеется четырехмесячная задолженность по зарплате, которую обещали погасить в ноябре.

После 11 туров «Томь» с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведет 30 октября против «Зенита» в Санкт-Петербурге.